Review | Master Detective Archives: Rain Code – De naam Too Kyo Games zal nog niet heel veel gamers iets zeggen. Dit terwijl er achter deze studio een paar flinke namen zitten. Deze kleine studio is opgericht door een viertal wat achter de Danganronpa-serie en de Zero Escape-trilogie zit, wat beide absolute cult-klassiekers zijn. Bij de eerste beelden van Master Detective Archives: Rain Code zagen we dan ook behoorlijk wat gelijkenissen met Danganronpa. In een zekere zin is de opzet zeer vergelijkbaar, maar Master Detective Archives: Rain Code weet daarnaast genoeg nieuwigheden met zich mee te brengen om het een eigen identiteit te geven die ons bovendien ook zeer goed wist te bevallen.

Murder on the Kanai Ward Express

We stappen in de schoenen van een Master Detective met de naam Yuma, waar we kort na de introductie achterkomen. Yuma weet namelijk absoluut niet meer wie hij is en waar hij naartoe onderweg was. Aan de hand van wat spullen in zijn zakken herinnert hij zich zijn naam en ziet hij ook dat zijn trein richting Kanai Ward spoedig vertrekt. Yuma haast zich naar het perron om op de trein te stappen en ontmoet daar een vijftal andere Master Detectives die ook onderweg zijn naar Kanai Ward. Dit in opdracht van de World Detective Organization.



Eenmaal op de trein wordt het een en ander duidelijker. Yuma is zijn geheugen kwijtgeraakt omdat hij een deal heeft gesloten met een Death God die de naam Shinigami draagt. Shinigami neemt de vorm aan van een schattig uitziend paars spookje die je overal volgt. Waarom is Yuma deze deal aangegaan? Shinigami kan Yuma van krachten voorzien die hem in staat stellen om elk mysterie op de wereld op te lossen. Deze krachten kan Yuma goed gebruiken, want het eerste mysterie waarbij ook wat bloed wordt vergoten doet zich al snel voor. Hoe vermakelijk Shinigami stervende mensen ook vindt, door de deal die met Yuma is gesloten zal zij je toch moeten assisteren.

Zoekend naar de oplossing

Hetgeen wat Yuma als detective zo speciaal maakt dankzij Shinigami haar krachten is dat Yuma een delict in de letterlijke zin van twee kanten kan bekijken. Je verzamelt clues, zogenoemde Solution Keys, in de echte wereld die je vervolgens mee kan nemen naar een Mystery Labyrinth. In een Mystery Labyrinth verandert de gameplay van een zoek & speur principe naar een gameplay stijl die wat meer nadruk op actie legt. Terwijl je door het Mystery Labyrinth loopt kom je versies tegen van mensen in de echte wereld die allerlei beschuldigingen jouw kant op sturen. Deze segmenten worden Reasoning Death Matches genoemd. Dit is erg vergelijkbaar met Danganronpa, waarin je zogenoemde Truth Bullets moest afvuren op statements die niet kloppen. In Rain Code doe je dit met een zwaard en daarbij de juiste Solution Key te kiezen.



Daarnaast tref je in het Mystery Labyrinth nog andere minigames zoals een spel waarbij Shinigami in haar echte vorm, een schaars geklede anime-dame, plaatsneemt in een ton met diverse letters erop. Je werpt jouw zwaard richting letters om zo een woord te spellen wat de oplossing moet zijn voor het raadsel. Aan dit soort minigames merk je wel direct dat je met een erg Japanse game te maken hebt. Hoewel de minigames allemaal vermakelijk zijn en prima zijn uitgewerkt, zal de stijl niet iedereen aanspreken. Indien je al bekend bent met bijvoorbeeld Danganronpa had je waarschijnlijk niet anders verwacht en zal je met Rain Code ook zeker een paar keer hardop moeten lachen.

Niet helemaal fantastisch

Kanai Ward is het gebied waar jij de meeste tijd door zal brengen en voor elk mysterie op zoek zal gaan naar Solution Keys om een Mystery Labyrinth door te kunnen spelen. Met Kanai Ward krijgen we een behoorlijk grote wereld voorgeschoteld waarin genoeg te verkennen valt en wat een hele upgrade is ten opzichte van de settings in Danganronpa. Helaas is het navigeren door Kanai Ward niet altijd even prettig. Yuma bestuurt namelijk niet echt fijn en beweegt zeer houterig wat het vooral irritant maakt om de wat minder opvallende Solution Keys in de wereld in handen te krijgen. Solution Keys liggen voornamelijk op plaatsen delict, maar kunnen ook op het oog nietszeggende details zijn in de wereld die je op hun beurt kan linken aan de zaak waar je aan werkt. Soms liggen de Solution Keys op wat lastigere plekken en dan moet je aardig precies zijn terwijl de besturing je dan behoorlijk tegen kan werken.



Nu scheelt het dat de besturing op de momenten dat je snel moet zijn, zoals tijdens de minigames, wel gewoon goed reageert. Ook is de UI prettig om mee te werken. De kaart van Kanai Ward is duidelijk en je raakt niet makkelijk verdwaald. Vanuit het menu kan je ook een kijkje nemen naar alle Solution Keys die je tot op heden hebt verzameld en naar diverse upgrades die Yuma kan verdienen. Door Solution Keys te vinden krijg je namelijk Detective Points die je in kan zetten om Yuma voordelen te geven in de Mystery Labyrinths zoals meer stamina. Met meer stamina is het minder snel game over als je een fout maakt tijdens de Reasoning Death Matches.

Schitterende stijl

Als je een beetje van de anime-aesthetic houdt is de stijl in Rain Code om van te smullen. Het mag duidelijk zijn dat de makers van Danganronpa hierin een handje hebben. Voor een Nintendo Switch titel ziet Rain Code er dan ook gewoonweg goed uit, met name in de wat kleinere settings. Zodra je door Kanai Ward aan het wandelen bent merk je hier en daar wel wat saaiere textures en een gebrek aan detail. De scenes waarin je bijvoorbeeld een plaats delict aan het onderzoeken bent komen dan wel weer bijzonder goed tot hun recht met een fantastisch oog voor detail. Die details kunnen in sommige gevallen overigens ook misselijkmakend zijn, maar we zullen niks spoilen.



De performance valt daarentegen op sommige momenten behoorlijk tegen. Hierin geldt eigenlijk hetzelfde als de gameplay. Op de momenten dat het ertoe doet weet de framerate prima zijn mannetje te staan, maar zodra je Kanai Ward en sommige andere locaties aan het verkennen bent wil het nog wel eens onder de 30 fps duiken. Gelukkig is dat maar sporadisch het geval en is de performance bij lange na niet zo slecht als sommige andere Switch-titels die recent zijn verschenen. Zo ver wij hebben kunnen waarnemen draait de game handheld gewoon op 720p en docked op 1080p. Op het gebied van audio valt er weinig aan te merken. De soundtrack doet zijn werk, maar weet niet heel memorabele deuntjes met zich mee te brengen. Gelukkig hebben we voor het stemmenwerk de keuze uit de oorspronkelijke Japanse stemmen en Engelse stemmen. Helaas valt Rain Code met zijn Engelse stemmen in het straatje tenenkrommend, wat best jammer is gezien de Engelse stemmen in veel Japanse games tegenwoordig best prima zijn.