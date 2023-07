Het is alweer even geleden dat Naughty Dog met The Last of Us: Part II kwam en we weten dat de ontwikkelaar bezig is met een multiplayer game. Het ziet er naar uit dat er ook gewerkt wordt aan The Last of Us: Part III, want hier zouden nu de eerste details van zijn gelekt.

Leaker DanielRPK heeft wat details op zijn Patreon gedeeld waarbij hij aangeeft dat er vijf nieuwe personages gecast zullen worden: Lucas, Mason, Val, Ezra en Gracis. Daarbij wordt ook aangegeven dat een fragment in het verhaal bestaat uit dat Ezra het huis van Val probeert in te nemen.

Klinkt wat vaag, maar hier reageert ViewerAnon via Twitter op met het bericht dat zij hebben vernomen dat Ellie wederom een zeer belangrijke rol speelt en dat er grote opnames zullen plaatsvinden later dit jaar.

Deze leaker zit doorgaans meer op films en series, maar deelt soms ook het een en ander over games. Veelal is de informatie via dit kanaal betrouwbaar en we zouden als het goed is meer geruchten gaan horen dit jaar, omdat The Last of Us: Part III qua ontwikkeling op stoom begint te komen.