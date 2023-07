Bandai Namco kondigde eind vorig jaar aan dat ze veel met het SAND LAND IP van plan waren, waaronder het maken van games. Tijdens de Bandai Namco Summer Showcase op Anime Expo 2023 heeft de uitgever nieuwe beelden van de game laten zien en die kan je hieronder bekijken.

De SAND LAND-film zal in juli in première gaan en dit gebeurt op de San Diego Comic-Con. Gelijktijdig zal de uitgever ook een speelbare demo beschikbaar hebben, waardoor we later deze maand nog meer gameplay footage mogen verwachten.

De game is in ontwikkeling voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc.