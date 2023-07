Konami kondigde onlangs de Metal Gear Solid Master Collection aan, die later dit jaar verschijnt en Metal Gear Solid, Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty en Metal Gear Solid 3: Snake Eater bevat. Het blijkt echter dat het ook mogelijk zal zijn de games los aan te schaffen.

De uitgever heeft via de officiële website aangegeven dat de drie games digitaal los te koop worden aangeboden voor pakweg 20 euro per stuk. De extra content die bij de collectie inbegrepen zit, zoals de klassiekers die voor Nintendo systemen zijn uitgekomen zijn vooralsnog niet los verkrijgbaar bij de release.

“Fans can also purchase Metal Gear Solid, Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty, and Metal Gear Solid 3: Snake Eater as stand-alone digital titles separate from the collection for $19.99 SRP. Regional versions of these titles will also be available as digital downloads at no extra cost.In conjunction with the collection release date announcement, the Official Konami Shop is deploying a fresh arsenal of Metal Gear merch and apparel.”