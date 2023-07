Hoewel Microsoft nog veel hordes moet nemen om de overname van Activision Blizzard er doorheen te krijgen, met name in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk hebben ze tegelijkertijd ook een goedkeuring minder om zich druk over te maken.

De Zuid-Afrikaanse ‘Competition Tribunal’ heeft de deal officieel goedgekeurd en de redenen hiervoor zullen ze binnenkort delen. Met Zuid-Afrika aan boord is de deal door bijna 40 verschillende landen officieel goedgekeurd.

De meest spraakmakende is echter de situatie tussen de FTC en Microsoft in de Verenigde Staten, waarvoor laatst hoorzittingen gehouden werden. Het zal daar nog wel even duren gezien de rechter zal moeten oordelen.