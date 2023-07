In april dit jaar had Studio Wildcard goed en slecht nieuws te melden. Het slechte nieuws was dat ARK II werd uitgesteld en het goede nieuws was dat er dit jaar een remaster zou uitkomen van ARK: Survival Evolved, genaamd ARK: Survival Ascended. Nu is bekend dat ook deze titel zijn originele ‘release window’ niet zal halen.

ARK: Survival Ascended zal alleen beschikbaar zijn voor de huidige generatie consoles en pc, en het was de bedoeling dat deze in augustus van dit jaar zou verschijnen. De ontwikkelaar meldt nu dat deze release pas in oktober zal verschijnen. Ze hebben wat meer tijd nodig om de game te optimaliseren en de cross-platform mods goed te laten werken.

“We’re discovering new ways each day to push the technology to the next level; combined with the work needed to support a fully cross-platform-moddable game ecosystem on consoles and PC, it’s clear that we’ll need a bit more time.”

De extra content die uitkwam voor ARK: Survival Evolved zou ook aanwezig zijn in de remaster. Dit zal alleen niet langer het geval zijn bij lancering. The Island zal inbegrepen zitten als ARK: Survival Ascended in de winkels ligt, maar Scorched Earth zal pas in december toegevoegd worden.

Omdat de remaster bij de lancering minder content bevat dan oorspronkelijk bedoeld, zal de game tegen een lagere prijs worden aangeboden dan gepland. De prijs zou $60 zijn, maar dit zal nu worden verlaagd naar $44,99. Rond de lancering zal er ook een extra korting beschikbaar zijn, waardoor de prijs naar $39,99 zal zakken. De Europese prijzen zijn nog niet bekend.