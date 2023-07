PayDay 3 kreeg onlangs een releasedatum en dat werd wel tijd ook, de titel is immers al lang in ontwikkeling. Uit het niets is er nu een gameplay video verschenen op de hostingwebsite Gofile, die ruim een kwartier aan ruwe footage toont.

De video is niet gemonteerd, waardoor je min of meer een hele missie te zien krijgt. De beelden zijn afkomstig uit een beta versie en ogen her en der nog wat ruw. Helaas kunnen we de beelden niet hieronder embedden, maar als je interesse hebt kan je hier terecht.

PayDay 3 verschijnt op 21 september voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc.