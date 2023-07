De games van Mario doen het nog steeds erg goed en de bioscoopfilm over de bekende Italiaanse loodgieter was een groot succes. De LEGO Super Mario-collectie valt ook nog steeds erg in de smaak en daarom zal er binnenkort weer een nieuwe set beschikbaar worden gesteld.

Het gaat om de uitbreidingsset ‘Larry en Mortons luchtschepen’. Deze set bestaat uit 1.062 steentjes en Mortons luchtschip is ongeveer 23 cm hoog, 19 cm lang en 12 cm breed. De figuurtjes van Larry en Morton zitten daar natuurlijk bij, maar er zit ook een Goomba in de set.

Larry en Mortons luchtschepen zal op 1 augustus in de winkel te vinden zijn voor een adviesprijs van € 84,99. Je kunt deze hier alvast pre-orderen.