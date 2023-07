Uit documenten die zijn ingediend door Microsoft in de zaak tegen de FTC blijkt dat ze verwachten dat Sony met twee nieuwe PlayStation 5 modellen zal komen. Zo staat in de documenten te lezen dat ze de verwachting hebben dat Sony dit jaar nog met een PlayStation 5 Slim komt, die naar waarschijnlijkheid een prijskaartje van $399,99 heeft.

Ook verwacht Microsoft dat er verderop in de toekomst nog een PlayStation 5 Pro zal verschijnen, zo valt eveneens uit de documenten op te maken. Waar Microsoft zich op baseert is niet helemaal duidelijk. Het kan zijn dat ze hiervoor de aanhoudende geruchten over nieuwe PlayStation 5 modellen als basis hebben genomen, maar het kan ook zijn dat Microsoft meer weet dan wij.

Overigens is het mogelijk dat Microsoft een release van de PlayStation 5 Slim in september anticipeert, omdat ze precies voor die maand de release van de Xbox Series S Carbon Black gepland hebben staan. Hiermee zouden ze dan een alternatieve, nieuwe optie hebben voor twijfelende klanten.

“PlayStation sells a less expensive Digital Edition for $399.99, and is expected to release a PlayStation 5 Slim later this year at the same reduced price point.”

“PlayStation currently offers two different versions of the PlayStation 5—one with a Blu-Ray player for physical media (Standard) and one without (Digital)—and is anticipated to release further differentiated Pro and Slim models in the near future.”