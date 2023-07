Waar Sony PlayStation de gamescom dit jaar overslaat, is Nintendo wel aanwezig. Dit werd recent aangekondigd door de beurs zelf en nu kunnen ze bevestigen dat ook Microsoft en Bethesda op de beursvloer aanwezig zullen zijn.

Met veel games voor dit najaar en volgend jaar, zal Microsoft genoeg te tonen hebben terwijl bij Bethesda de aandacht ongetwijfeld uit zal gaan naar Starfield die dan een paar weken later verschijnt.

Helaas zijn er nog geen details gedeeld over wat beide partijen precies gaan doen op de beurs, maar daar horen we later meer over.

https://twitter.com/gamescom/status/1676501228572884994