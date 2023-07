Leaker billbil-kun houdt al een tijdje de ontwikkeling van WRC 23 goed in de gaten. Zijn informatie deelt hij graag via Twitter en op de Franse site Dealabs, alleen moet hij nu één van zijn eerdere leaks aanpassen.

Billbil-kun liet afgelopen mei weten dat WRC 23 deze zomer in de winkels zou liggen, maar we hebben er nog altijd niets van vernomen. Er is nu nieuwe informatie opgedoken wat hij via Dealabs deelt. De game is namelijk uitgesteld naar later dit jaar. Het spel zal in ieder geval vóór 1 november in de (digitale) schappen liggen.

Billbil-kun heeft ook de Achievements/Trophies-lijst van WRC 23 weten te achterhalen. Deze lijst onthult tevens meer over de inhoud van de game. Zo is er in ieder geval een carrièremodus, Time Trial, Championship Mode, Rally School, Clubs en Quick Play Online. Er zal ook een nieuwe modus aanwezig zijn met de naam ‘Moments’. Deze zal waarschijnlijk vergelijkbaar zijn met FUT Moments van FIFA 23.

In de lijst worden ook vier auto’s genoemd waarmee je kunt rijden. Dit zijn de MINI Cooper S, Lancia Stratos, Citroën Xsara WRC en de Subaru Impreza 1995. Daarnaast worden er zeven rally-evenementen aangehaald: Monte-Carlo Rally, Rally Italy Sardinia, Vodafone Rally Portugal, Rally Sweden, Iberian Rally, Rally Mexico en Rally Estonia.

De volledige Achievements/Trophies-lijst is als volgt: