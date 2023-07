In maart liet IO Interactive weten dat zij een nieuwe studio gingen openen in Turkije. Dat is nog niet genoeg voor de ontwikkelaar zo blijkt, want ze zullen opnieuw een nieuwe studio openen.

De CEO van IO Interactive, Hakan Abrak, laat weten dat ze in Brighton een nieuw team zullen vestigen. Er is al een vaste kern gevormd en zij zullen werken aan Project 007. Er zullen meer mensen aan het team worden toegevoegd de komende tijd, zodat IO Interactive Brighton ook kan helpen bij andere titels.

“We are extremely proud and excited to open our next studio in Brighton, where we see enormous potential to expand our incredible team and attract the very best talent from the exciting United Kingdom development scene. We’re eager to expand our operations to new shores and believe that IOI Brighton is an extremely appealing destination for developers of all crafts.”