In mei werd Helldivers 2 tijdens de PlayStation Showcase officieel aangekondigd. De game is momenteel in ontwikkeling bij ontwikkelaar Arrowhead en de release staat gepland voor ergens in 2024 op de PlayStation 5 en pc.

Vandaag een nieuwe trailer die de focus legt op de combat en coöperatieve elementen van de game, wat je hieronder kan bekijken. Via het PlayStation Blog gaat de ontwikkelaar in een artikel dieper in op gameplay details en bij interesse kan je dat stuk hier terugvinden.