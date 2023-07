Het zijn gouden tijden voor de Sonic-fans, want de blauwe snelheidsegel is populairder dan ooit. Zo is Sonic op het witte doek te vinden geweest, zijn er verschillende games verschenen (en in aantocht) en ook is hij door Netflix opgepikt middels de Sonic Prime serie afgelopen jaar. Het tweede seizoen was al enige tijd in de maak en verschijnt volgende week op 13 juli bij Netflix.

Wie daar niet langer op wil wachten, kan nu al de eerste aflevering van het tweede seizoen bekijken. Netflix heeft deze aflevering via YouTube gedeeld en je kan deze episode hieronder checken. In deze aflevering lijkt Sonic in de problemen te zijn geraakt, omdat hij per ongeluk iets heeft gemaakt wat hij niet had moeten doen.