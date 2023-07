Het Battle Royale-genre gaat meestal samen met shooters waarin spelers elkaar bevechten met knalijzers en het in mindere mate via mêlee uitvechten. Naraka: Bladepoint speelde daar goed op in door een mêlee georiënteerde ervaring te brengen. Na de release op pc in 2021 verscheen de game vorig jaar op Xbox platformen. De PlayStation bleef tot op heden uit, maar daar komt gelukkig nu ook verandering in.

Naraka: Bladepoint verschijnt namelijk op 13 juli voor de PS5. Dat is overigens niet het enige nieuws, want de game gaat op diezelfde dag op alle platformen als free-to-play titel verder door het leven. Alle nieuwe spelers krijgen toegang tot alle in-game content waar betaalde spelers ook al mee aan de slag konden. Free-to-play spelers zijn wel gelimiteerd in hoe snel zij nieuwe personages kunnen vrijspelen. Als je deze limiet wilt opheffen, dan kan je upgraden naar één van de betaalde edities van de game (Standard, Deluxe of Ultimate).