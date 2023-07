Ontwikkelaar Starbreeze Studios werkt momenteel hard aan PayDay 3 waar veel fans van de reeks al behoorlijk lang op zitten te wachten. Sinds de recente gameplay vertoning tijdens de Xbox Showcase hebben we steeds meer info gekregen en worden er regelmatig dev video’s uitgebracht, waarin eerder al New York en platformkeuzes besproken werden. De derde video in deze reeks is nu ook verschenen en die duikt dieper in de combat van PayDay 3.

Zo wordt onder andere het gebruik van pantser uitgelegd. Gepantserd zijn heeft invloed op je gewicht, waardoor je sneller of langzamer zult zijn afhankelijk van het pantser dat je draagt. Als je pantser helemaal kapot is, kan je deze opnieuw dragen wanneer je een Armor Bag gebruikt. Deze werkt hetzelfde als de Medic Bag uit PayDay 2. Je kan je gezondheid niet opladen, dus pantser zal een goede vriend van je worden.

Verder worden er verschillende klasse vijanden besproken. De SWAT en Heavy SWAT zijn tegenstander die je vaak zult tegenkomen. De Shield en Sniper vijanden zijn wat zeldzamer en tot slot heb je nog speciale vijanden zoals de Bulldozer. Hij kan richting een speler sprinten, deze tackelen en tijdelijk stoppen of versuffen. Alle details hierover worden besproken in de onderstaande video.