Als je liefhebber bent van anime of manga, dan heb je waarschijnlijk wel eens gehoord van Shangri-La Frontier. Een reeks die inmiddels 11 edities kent en sinds 2020 op de markt is. Het is dus nog een relatief jonge serie. Van deze franchise zal er nu ook een game gaan komen.

Naast de aankondiging dat Shangri-La Frontier in ontwikkeling is, is er verder weinig informatie beschikbaar. Het is nog onbekend op welke platforms het spel zal worden uitgebracht en wanneer we het kunnen verwachten. Op dit moment hebben we alleen een korte beschrijving van de game en een trailer. Je kunt beide hieronder terugvinden.