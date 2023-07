Vanaf 27 juli is de tv-serie van Twisted Metal te zien bij Peacock en om de aanstaande release nog een keer in de schijnwerpers te zetten, is er nu een nieuwe trailer uitgebracht. In deze trailer zien we dat de hoofdrolspeler een pakketje moet afleveren en natuurlijk ontbreekt het niet aan geweld en car combat.

Dat laatste is natuurlijk waar we de games vooral van kennen en dat komt redelijk goed terug in deze trailer, en natuurlijk ontbreekt Sweet Tooth niet. De omschrijving van de trailer leert ons dat de afleveringen ongeveer een half uur duren. Er zullen 10 afleveringen in het eerste seizoen zitten.

Twisted Metal, a half-hour live-action TV series based on the classic PlayStation game series, is a high-octane action comedy, based on an original take by Rhett Reese & Paul Wernick and written by Michael Jonathan Smith, about a motor-mouthed outsider offered a chance at a better life, but only if he can successfully deliver a mysterious package across a post-apocalyptic wasteland. With the help of a badass axe-wielding car thief, he’ll face savage marauders driving vehicles of destruction and other dangers of the open road, including a deranged clown who drives an all too familiar ice cream truck.