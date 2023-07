Gisteren kon je al lezen dat het [email protected] Demo Fest terug zou keren op de Xbox consoles en inmiddels is het digitale evenement begonnen. Dit betekent een flinke lading aan demo’s die beschikbaar zijn gesteld om uit te proberen.

In totaal zijn er maar liefst bijna 40 demo’s beschikbaar van games die allemaal nog in ontwikkeling zijn. We hebben het hieronder op een rijtje gezet en weet dat het evenement tot 17 juli duurt. Sommige demo’s blijven nadien ook beschikbaar, maar niet allemaal.

Dus mocht je een paar games willen uitproberen, dan is het interessant om je Xbox aan te slingeren en ze te downloaden en spelen voordat [email protected] Demo Fest weer voorbij is. De beschikbare demo’s dankzij @IdleSloth hieronder op een rijtje.