Gisteren heeft Square Enix laten weten hoeveel exemplaren er zijn verkocht van games in hun meest succesvolle JRPG-franchise, namelijk Final Fantasy. De ontwikkelaar/uitgever heeft nog een andere bekende reeks in hetzelfde genre, namelijk Dragon Quest. De totale verkopen van Dragon Quest zijn nu ook bekendgemaakt.

De teller van de verkoopaantallen voor de gehele Final Fantasy-serie staat op meer dan 180 miljoen. Dragon Quest komt daar niet bij in de buurt, want er zijn van deze reeks meer dan 88 miljoen exemplaren verkocht.

Deze aantallen zullen naar verwachting snel stijgen, omdat er een aantal games in de Dragon Quest-franchise in ontwikkeling zijn. Zo staat Dragon Quest Monsters: The Dark Prince voor de Nintendo Switch gepland voor eind dit jaar. Andere titels die in ontwikkeling zijn, zijn Dragon Quest 12: The Flames of Fate en Dragon Quest 3 HD-2D Remake.