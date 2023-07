Everspace 2 is eerder dit jaar uitgebracht voor de pc met de belofte dat de game ook naar de consoles zou komen ergens later dit jaar. Ontwikkelaar Rockfish Games heeft daar nu duidelijkheid over gegeven, Everspace 2 verschijnt op 15 augustus voor de PlayStation 5 en Xbox Series X|S.

Met de aankondiging is er ook een nieuwe trailer uitgebracht en die kan je hieronder bekijken. Deze trailer geeft een goede indruk van de verschillende gameplay elementen die in de game terugkomen. Lees meer over Everspace 2 in onze preview.