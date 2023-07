De Need for Speed franchise krijgt om de zoveel jaar een nieuw deel, waarvan Need for Speed: Unbound de laatste is. Deze game van Criterion sloeg een wat andere richting in en ondanks dat het merendeel van de media het positief ontving, is er natuurlijk altijd een groep die liever de oudere games heeft. Voor die groep is er mogelijk goed nieuws, want het schijnt dat Need for Speed: Most Wanted een remake krijgt.

Dit is nog niet bevestigd door EA of Criterion Games, maar werd door actrice Simone Bailly per ongeluk gedeeld op Instagram en Twitter. Zij speelde de naamloze partner van sergeant Jonathan Cross in het origineel uit 2005. Op sociale media deelde zij dat er een remake in de maak is voor een release in 2024. Ze verwijderde al gauw haar bericht, maar eenmaal online gaat het nooit helemaal meer weg. Wat ze precies schreef hieronder:

De remake zou dus volgend jaar moeten verschijnen volgens haar bericht. Of dit klopt, moet nog maar blijken. Het is voorlopig een gerucht, maar de kans is dus aanwezig als betrokkenen zoals Simone Bailly berichten zoals dit op social media plaatsen.