De Total War-franchise is inmiddels geliefd onder strategische breinen, en zij kunnen zich dit jaar nog verheugen op een nieuwe game in de reeks. Total War: Pharaoh werd in mei onthuld en sindsdien krijgen we af en toe wat nieuws te zien van de game. Zo ook nu, want er is een nieuwe video verschenen die dieper ingaat op een nieuw aspect.

In Total War: Pharaoh moeten spelers namelijk rekening houden met weersomstandigheden. Dankzij een nieuw, dynamisch weersysteem kan het weer op het slagveld plotseling omslaan, wat impact zal hebben. Zo kun je te maken krijgen met regen, storm, mist, onweer en zandstormen. Dit kan niet alleen invloed hebben op het zicht van je troepen, maar het kan hen ook beperken in bewegingsvrijheid. Zwaar bepantserde eenheden kunnen bijvoorbeeld meer moeite hebben met terrein waar plotseling plassen zijn ontstaan, omdat zij zich door de modder moeten worstelen.

Hieronder is de video te zien die meer daarvan laat zien.