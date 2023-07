Nadat de rechter eerder deze week in het voordeel van Microsoft besloot in de zaak tussen hen en de FTC aangaande de overname van Activision Blizzard, gooit de FTC het bijltje er niet bij neer. Ze hebben besloten om in hoger beroep te gaan. Helaas is (nog) niet bekend wat de precieze redenen zijn om in beroep te gaan, dit zal pas duidelijk worden als het beroep officieel wordt ingediend.

De overname is tot en met morgen geblokkeerd in verband met de rechtszaak, maar doordat de rechter in het voordeel van Microsoft besloot staat het hun vrij om vanaf zaterdag de overname verder af te wikkelen ongeacht het hogere beroep. Het hogere beroep gaat wel lopen en als die in het voordeel van de FTC besloten wordt, dan bestaat er een kans dat de overname – die tegen die tijd mogelijk is afgerond – weer teruggedraaid moet worden.

Brad Smith, vice chair & president bij Microsoft, heeft inmiddels gereageerd en stelt dat ze teleurgesteld zijn.