Met veel mensen op netwerken als Xbox Live, het PlayStation Network en meer, bestaat er een kans dat er ongewenst gedrag getoond wordt of dat spelers onheus bejegend worden. Ook zal iemand vast weleens in een groep toegevoegd zijn die louter uit spam bestaat. De platformhouders willen misbruik voorkomen, maar als er dingen alsnog tussendoor glippen kunnen gamers er melding van maken.

Dit gaat natuurlijk ook op voor de Xbox en Microsoft heeft in het kader van veiligheid een nieuwe functie toegevoegd. Via Xbox Wire laten ze weten dat het mogelijk wordt om clips van maximaal 60 seconden op te nemen waarin iemand een verbale overtreding begaat. Dit kan vervolgens ingediend worden, waarna Microsoft controleert of het in strijd is met de gebruikersvoorwaarden.

De functie is sinds deze week beschikbaar voor Xbox Insiders die in het Alpha programma zitten, het is dus nog niet standaard beschikbaar. De reden hiervoor is eenvoudig: Microsoft wil het eerst testen en bij succes zal het nadien vroeg of laat uitgerold worden. Om te voorkomen dat er misbruik gemaakt wordt, zal de clip slechts 24 uur op de console blijven staan en niet in de galerij met opgenomen content verschijnen.

Na het insturen van de clip zal de content automatisch van de console verdwijnen, waardoor er voor spelers geen optie is de inhoud te manipuleren. Een meer uitgebreide toelichting kan je via het eerder gelinkte Xbox Wire bericht vinden.