Starfield en Indiana Jones zijn twee games die in eerste instantie ook naar de PlayStation 5 zouden komen, maar daar stak Microsoft een stokje voor toen ze Bethesda overnamen. De games zullen nu exclusief op de Xbox Series X|S uitkomen en natuurlijk ook de pc, zoals Microsoft altijd doet.

Uit rechtszaak documenten blijkt nu dat Microsoft wel naar een voorlopige verwachting qua verkopen heeft gekeken. Microsoft heeft dit gedaan om te bekijken wat de impact zou zijn als deze titels exclusief zouden worden voor de Xbox consoles.

De verwachting is dat beide games gezamenlijk meer dan 10 miljoen keer zouden verkopen op de console van Sony als ze daarop uitgegeven zouden worden, al wordt er geen duidelijke split aangegeven. Nu de games niet op de console van Sony uitkomen betekent dat een flinke inkomstenbron die misgelopen wordt, maar volgens Microsoft zou dat verlies rechtgezet kunnen worden door de games naar Xbox Game Pass te brengen.

Met dergelijke titels op Xbox Game Pass zou het aantrekkelijker worden om een Xbox console te kopen. Dit zorgt op zijn beurt weer voor een grotere afzetmarkt, waarmee de verliezen gecompenseerd zouden kunnen worden.

“Microsoft believed it could offset losses incurred from taking ZeniMax games exclusive through upside to Game Pass and increased console sales. Mr. Stuart testified that Microsoft needed fewer dollars in the short term to make up for the financial impact of exclusivity of ZeniMax games on Microsoft.”