Lucid Games is bekend van Destruction AllStars, wat één van de games is die in de release window van de PlayStation 5 verscheen. Hoewel de game zeker vermakelijk was, wist het geen enorm publiek te bereiken. De laatste grote content update dateert ook alweer van ruim een jaar geleden en inmiddels is de ontwikkelaar overgenomen.

LightSpeed Studios heeft Lucid Games namelijk opgekocht, waardoor het nu onder Tencent valt. Tencent is namelijk eigenaar van LightSpeed Studios, waarmee het Chinese bedrijf eens te meer zijn portfolio van ontwikkelstudio’s heeft uitgebreid.

Lucid Games blijft onder de vleugels van LightSpeed Games onafhankelijk opereren, maar wel krijgen ze via de eigenaar toegang tot hun internationale netwerk en technologische mogelijkheden. Waar Lucid Games momenteel aan werkt is niet bekend.