Gamers met een PlayStation 4, PlayStation 5 of pc konden al in maart 2021 aan de slag met Maquette. Deze puzzelgame is in mei van dit jaar ook beschikbaar gekomen voor de Nintendo Switch en volgende week wordt het spel uitgebracht voor de Xbox.

Maquette zal beschikbaar zijn voor zowel de Xbox One als de Xbox Series-consoles en zal op 19 juli 2023 verschijnen. Als je een abonnement op Game Pass hebt, kun je het puzzelspel zodra het uitkomt zonder extra kosten downloaden en spelen.

Om je een idee te geven van de gameplay, is er een nieuwe video beschikbaar gesteld en die check je hieronder.