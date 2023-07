Terwijl Microsoft hinder ondervindt van de FTC en CMA aangaande de overname van Activision Blizzard, gaat het in andere landen een stuk vlotter. Recent keurde Zuid-Afrika de overname al goed en nu is ook Turkije akkoord met de geplande acquisitie van Activision Blizzard.

De Turkse mededingingsautoriteit heeft de overname bekeken en ziet geen problemen als Activision Blizzard onder Microsoft komt te vallen. Met het groene licht vanuit Turkije kan Microsoft weer een land van zijn lijst afstrepen.

De overname in de Verenigde Staten kan nu ook doorgaan, want het hogere beroep dat door de FTC werd aangetekend is door de rechtbank afgewezen. In het Verenigd Koninkrijk gaat Microsoft opnieuw met de CMA om de tafel, al hebben die al aangekondigd dat een volledig nieuw onderzoek mogelijk is. Met andere woorden: het gaat nog wel even duren voordat dit hele verhaal voorbij is.