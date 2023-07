Gisterenmiddag maakte Microsoft bekend dat ze een bindende overeenkomst met Sony PlayStation hebben gesloten om Call of Duty naar de PlayStation te brengen. Later werd bekend dat het hier gaat om een tienjarige deal, wat Sony de garantie geeft dat Microsoft de franchise de komende jaren niet exclusief zal maken als de overname van Activision Blizzard eenmaal is afgerond.

Voor Sony is de Call of Duty franchise één van de belangrijkste reeksen van de Amerikaanse uitgever, maar er zijn natuurlijk meer IP’s. Daarvoor is geen deal gesloten, want de overeenkomst die beide bedrijven hebben getekend is puur en alleen voor Call of Duty. Microsoft heeft eerder een deal aangeboden voor alle console titels van Activision, maar dat is nu dus niet het geval.

Dit betekent dat Microsoft straks franchises als Crash Bandicoot bijvoorbeeld wel uitbrengt op de Xbox en Nintendo Switch, maar niet op de PlayStation. Die vrijheid hebben ze, al is de deal met Nintendo weer dat ze vrijwel alle toekomstige games op Nintendo platformen moeten uitbrengen.

Wat de reden is dat de deal tussen Sony en Microsoft enkel beperkt is tot Call of Duty en niet de gehele Activision bibliotheek is wat onduidelijk. Dit sluit echter niet uit dat Microsoft op termijn games in meerdere franchises gewoon naar de PlayStation brengt, al zijn ze dat contractueel dus niet verplicht.