Microsoft heeft vandaag officieel aangekondigd dat Xbox Live Gold zal ophouden te bestaan. Met ingang van 1 september verandert de dienst in Xbox Game Pass Core. In de basis komt het op hetzelfde neer: online kunnen gamen tegen hetzelfde bedrag als wat Xbox Live Gold nu maandelijks/jaarlijks kost.

Een groot verschil is echter dat de maandelijkse gratis games gaan verdwijnen. In ruil daarvoor zal er een beknopte bibliotheek van titels beschikbaar zijn, wat komt uit het grotere aanbod van games dat normaal via Xbox Game Pass beschikbaar is. Het aanvankelijke aanbod zal uit meer dan 25 titels bestaan.

Om het aanbod fris te houden, zullen er twee tot drie keer per jaar nieuwe titels aan Xbox Game Pass Core worden toegevoegd, dus de bibliotheek zal gestaag in omvang groeien. Wat betreft de uitgegeven games via Games with Gold, die blijven voor altijd beschikbaar zolang de speler hetzelfde account gebruikt als waarop deze titels destijds zijn geclaimd.

Interessant is echter dat de Xbox 360 games beschikbaar zullen blijven zonder dat een lidmaatschap noodzakelijk is. Dit gaat niet op voor de Xbox One games die zijn geclaimd via Games with Gold, daarvoor is wel een lidmaatschap op Xbox Game Pass Core vereist.