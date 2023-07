We zijn alweer voorbij de helft van de maand juli en dat betekent steevast een update wat betreft komende Xbox Game Pass games. Via Xbox Wire heeft Microsoft bekendgemaakt wat er op stapel staat tot en met 1 augustus. Alle nieuwe releases hebben we hieronder op een rijtje gezet.

Vanaf vandaag

Techtonica (Cloud, console & pc)

Toem (Cloud, console & pc)

The Cave (Cloud & console)

Vanaf 19 juli

Maquette (Console & pc)

Vanaf 20 juli

Figment 2: Creed Valley (Cloud, console & pc)

The Wandering Village (Cloud, console & pc)

Vanaf 25 juli

Serious Sam: Siberian Mayhem (Cloud, pc & Xbox Series X|S)

Vanaf 31 juli

Venba (Console & pc)

Vanaf 1 augustus

Celeste (Cloud, console & pc)

Eind deze maand zijn er ook wat titels die Xbox Game Pass weer zullen verlaten, dat zijn de onderstaande vijf titels. Deze games zijn vanaf 31 juli niet langer beschikbaar via de dienst. Wil je de games alsnog spelen, dan zul je er weer voor moeten betalen.

Dreamscaper (Cloud, console & pc)

Expeditions: Rome (Pc)

Marvel’s Avengers (Cloud, console & pc)

The Ascent (Cloud, console & pc)

Two Point Campus (Cloud, console & pc)

