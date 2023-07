Later dit jaar kunnen we opnieuw onze eigen stad opbouwen en onderhouden in Cities: Skylines II. Het is nog wel eventjes wachten vooraleer de game uitkomt, maar om onze honger te stillen is er een nieuwe video online gezet die ons meer vertelt over het reilen en zeilen van je stad. De video in kwestie draait om de zogenaamde ‘city services’.

Om je burgers gelukkig te houden, zal je nu eenmaal bepaalde services moeten voorzien: denk aan scholen, ziekenhuizen, begraafplaatsen, brandweerkazernes, enzovoort. Er komt heel wat bij kijken en deze aspecten worden uitgelegd in de onderstaande video.

Cities: Skylines II verschijnt op 24 oktober voor de PS5, Xbox Series X|S en pc. De game zal ook vanaf dag één gespeeld kunnen worden met Xbox Game Pass.