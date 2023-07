De overname van Activision Blizzard door Microsoft is inmiddels lang onderweg en heeft wat hinder gezien door de rechtszaak in de Verenigde Staten, aangespannen door de FTC. Daarnaast heeft de Britse CMA de overname afgekeurd, waardoor Microsoft nog niet klaar is.

Aanvankelijk stond de deadline voor het afronden van de overname op 18 juli 2023, wat overduidelijk niet is gehaald. Met het verstrijken van de deadline hadden beide bedrijven de optie om af te zien van de overname, al zou Microsoft dit dan wel ongeveer 3 miljard dollar kosten.

Gezien beide bedrijven nog altijd de overname zien gebeuren, is besloten de deadline op te schuiven naar 18 oktober. Zoveel tijd verwacht men nog nodig te hebben om de overname rond te krijgen, wat vooral afhangt van hoe de CMA uitspraak doet.

Met het opschuiven van de deadline is er wel een aanpassing in de afspraken van kracht. Als de deal na 29 augustus alsnog niet doorgaat, dan zou Microsoft 3,5 miljard dollar aan Activision Blizzard moeten betalen. Dit loopt op naar 4,5 miljard dollar na 15 september.

Microsoft and Activision Blizzard have extended the merger agreement deadline to 10/18. We're optimistic about getting this done, and excited about bringing more games to more players everywhere.

— Phil Spencer (@XboxP3) July 19, 2023