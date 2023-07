Volgens geruchten werkt Sony al geruime tijd aan een nieuw PlayStation 5 model. Deze wordt gemakshalve vooral PlayStation 5 Slim genoemd, maar of het ook een kleinere console wordt is nog koffiedik kijken. Indien zo, dan is er inderdaad sprake van een PlayStation 5 Slim.

Het kan echter ook een aangepast model zijn, waarbij de belangrijkste verandering een optionele disc drive zou zijn. Hierdoor zou Sony slechts één apparaat hoeven te produceren in plaats van twee, wat nu het geval is. Of het dit of een PlayStation 5 Slim wordt is afwachten.

Volgens geruchten zou er dit najaar in ieder geval een nieuw PlayStation 5 model moeten verschijnen. Op Twitter schrijft Nick Baker van Xbox Era dat hij onlangs heeft vernomen dat er een show gepland staat voor augustus. Tijdens dit evenement zou Sony de nieuwe PlayStation 5 moeten gaan onthullen.

Hij stelt nu dat de onthulling misschien nog iets eerder volgt omdat Microsoft de rechtszaak tegen de FTC gewonnen heeft, al zien we daarin niet direct een verband. Desalniettemin klinkt augustus zeer plausibel met Opening Night Live in het vooruitzicht.

Tijdens dit evenement onthulde Sony vorig jaar de DualSense Edge. Een nieuwe PlayStation 5 hier aankondiging zou helemaal niet gek zijn, omdat hardware aankondigingen duidelijk niet uitsluitend beperkt zijn tot een PlayStation Showcase of State of Play.

Ook kan Sony een nieuwe State of Play/Showcase op het programma hebben staan, al lijkt ons dat wat snel na de vorige editie die in mei plaatsvond.