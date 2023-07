Nog een paar weken en dan verschijnt de Gran Turismo-film in de bioscopen, aangezien de release voor 10 augustus gepland staat. Met deze naderende bioscooprelease heeft Sony Pictures nu een nieuwe trailer uitgebracht die je hieronder kan bekijken.

Deze trailer legt de nadruk op het verhaal, dat waargebeurd is. De film is namelijk gebaseerd op de reis die Jann Marenborough heeft afgelegd van gamer tot daadwerkelijk coureur, wat via de GT Academy is gegaan. Dit was jaren terug een daadwerkelijk programma, wat dus ook terugkomt in de film.