Met enige regelmaat laat Bandai Namco een (nieuw) personage zien waarin we zijn of haar vele combo’s mogen aanschouwen. Zo konden we onlangs Bryan Fury zien schitteren in een trailer en daarvoor Hwoarang en Lili. Er is nu opnieuw een trailer uitgegeven waarin een personage centraal staat, waarvoor fans hun Italiaanse dictie moeten aanspreken.

Niemand minder dan de ”s werelds beste exorcist’ Claudio Serafino laat zich zien in deze nieuwe trailer. Deze Italiaan verscheen voor het eerst in Tekken 7 in 2017 en keert nu terug naar het slagveld van Tekken 8. Hij gebruikt veel van zijn spreuken tijdens zijn combo en het ziet er daardoor gelijk elegant en flitsend uit. Hieronder kan je Claudio Serafino in actie zien.