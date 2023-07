Afgelopen november bracht Bandai Namco een nieuwe Gundam-game uit in de vorm van Gundam Evolution. Deze free-to-play live service titel wist in eerste instantie wat mensen voor zich te winnen, maar al gauw werd duidelijk dat de ontwikkelaar liever zag dat je dingen kocht in plaats van ze vrij te spelen.

Dit schoot bij veel spelers waarschijnlijk in het verkeerde keelgat, wat Bandai Namco heeft doen besluiten om Gundam Evolution per 29 november 2023 af te sluiten. Jammer voor de Gundam-fans die deze titel wel waarderen. Mocht je de titel al een tijdje willen proberen, dan zouden wij niet al te lang meer wachten. Je hebt nog ongeveer vier maanden.