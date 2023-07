Er gaan al geruime tijd geruchten dat Sony bezig is met nieuwe PlayStation 5 modellen. Zo zou er een PlayStation 5 Slim in de maak zijn, die al dan niet met een optionele disc drive komt en ook zou Sony bezig zijn met een PlayStation 5 Pro.

Tot op heden heeft Sony met nog geen woord gerept over nieuwe modellen, maar de geruchten blijven komen. Een nieuw bericht van Keytogaming meldt namelijk de eerste details over de PlayStation 5 Pro. De website meldt op basis van eigen bronnen die anoniem wensen te blijven dat Sony werkt aan de PlayStation 5 Pro onder codenaam ‘Trinity’.

Deze console zou sinds begin 2022 in ontwikkeling zijn en Sony is inmiddels bezig met de eerste demonstraties aan ontwikkelaars. De studio’s zouden tegen eind november 2023 de dev kits gaan ontvangen, zodat ze ook daadwerkelijk kunnen gaan ontwikkelen voor het platform.

De console zou qua technische specificaties natuurlijk beter zijn dan de huidige console en de bronnen geven aan dat het apparaat over 30 WGP (workgroup processor) en 18,000MT/s geheugen beschikt. Hierbij mikt het systeem op een verbeterde en meer consistente framerate bij een 4K resolutie. Ook zou de console een nieuwe performance modus ondersteunen die tot een 8K resolutie gaat met daarbij betere ray tracing.

Sony mikt volgens Keytogaming op een release eind 2024. Dit zou voor Sony de laatste hardware in deze generatie zijn, waardoor de eerstvolgende hardwarematige release van het Japanse bedrijf waarschijnlijk de PlayStation 6 is, aldus de website.

Gezien niks bevestigd is, valt het bovenstaande met een flinke lading zout te nemen. Al gaan geruchten al lange tijd rond over een PlayStation 5 Pro, dus we kijken er niet raar van op als Sony er inderdaad mee bezig is. Bij officieel nieuws of aanvullende details lees je hier meer.