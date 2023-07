Tijdens de PlayStation Showcase eerder dit jaar kondigde Sony Project Q aan, een streaminghandheld bedoeld voor de PlayStation 5. Deze handheld is momenteel in ontwikkeling en verschijnt tegen november, al is dat niet door Sony bevestigd.

De handheld blijkt echter in handen te zijn van iemand die er foto’s van gemaakt heeft, alsook een video en dat online deelt. Uit deze beelden valt op te maken dat de handheld Android gebruikt. Insider Gaming heeft bij z’n bronnen de echtheid van de beelden weten te verifiëren.