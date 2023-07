Insomniac Games werkt momenteel hard aan Marvel’s Spider-Man 2 die later dit jaar moet verschijnen. Daarna zal de focus meer verschuiven naar Wolverine, waar eveneens aan gewerkt wordt maar het blijkt dat er nog een derde game in ontwikkeling is bij de ontwikkelaar.

Erin Eberhardt, project director bij Insomniac Games, heeft in een livestream van Full Sail University vorig jaar in september – wat nu pas opgedoken is – aangegeven dat ze werkt aan een onaangekondigde Triple-A game. Gezien het bekend is dat Insomniac Spider-Man 2 en Wolverine in de maak heeft en ze die titels prima zou kunnen noemen, wekt dat de indruk dat er nog een game in ontwikkeling is.

“This is actually my first triple-A game project now, I’m the project director here on an unannounced project. I’m very excited to actually be making the games now.”

Wat het gaat worden is koffiedik kijken, maar wat we weten is dat Insomniac Games een paar jaar terug nog mensen zocht voor een multiplayer game. Mogelijk gaat het hier om die multiplayer game die in de maak is, maar daar zullen we niets over horen voordat Marvel’s Spider-Man 2 uitkomt.

Naar verwachting staat hierna Wolverine op het programma, wat zou betekenen dat deze game pas ergens in 2025 of later uitkomt.

