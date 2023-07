Criterion Games bracht ons vorig jaar het prima Need for Speed: Unbound en het is officieel onbekend waar de studio aan werkt, al geeft een nieuwe vacature wel een erg duidelijk hint. De studio is namelijk op zoek naar een nieuwe ‘World Artist’, waarbij aangegeven wordt dat de uitdaging is om de Need for Speed franchise naar een hoger niveau te tillen.

Vrij duidelijk dus, het ziet er naar uit dat de studio al bezig is met een nieuwe telg in de franchise. De medewerker in die vacature zal de ontwikkelaar helpen bij het maken van een open wereld die snelle en authentieke gameplay aan de speler moet bieden. Het ziet er dus naar uit dat het nieuwe deel weer een open wereld krijgt.

Gezien Need for Speed al jaren geen jaarlijkse franchise meer is, is de verwachting dat de volgend game pas tegen 2024 uitkomt. In de tussentijd gaan er echter ook geruchten over een remake van Need for Speed: Most Wanted, die mogelijk eveneens volgend jaar uitkomt.