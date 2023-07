Microsoft heeft bekendgemaakt hoe de Xbox divisie het in het laatste kwartaal van het afgelopen boekjaar heeft gedaan. Hieruit valt op te maken dat de verkopen van de Xbox hardware iets zijn gedaald ten opzichte van een jaar eerder. Met 13% om precies te zijn.

Tegelijkertijd ziet Xbox Game Pass een groei van 5% en het aantal uren dat gamers aan de service hebben besteed is flink toegenomen, daarin ziet Microsoft een groei van 22%. Als we naar gamen in het algemeen kijken, dan noteert Microsoft een groei van 1%.

In totaal boekte Microsoft een omzet van pakweg 3,49 miljard dollar in de gaming sectie en dat zorgt ervoor dat ze op Q4 van 2021 na het beste kwartaal ooit hebben gedraaid.