De gamescom van 2023 komt eraan en in de afgelopen periode hebben meerdere bedrijven al aangekondigd of zij wel of niet aanwezig zullen zijn. De jaarlijkse beurs in Keulen heeft daarbij een bijbehorende app, waarin mogelijk wel een klein geheim wordt verklapt.

Een Reddit-gebruiker ontdekte namelijk dat niemand anders dan Valve terugkomt in de lijst met aanwezige bedrijven. De gebruiker in kwestie deelde daarop screenshots met daarbij de volgende interessante ontdekking: er staat namelijk dat één van de onderwerpen te maken heeft met Half-Life.

Er gaan al langer geruchten dat er een port van Half-Life: Alyx onderweg is naar de PlayStation VR2. In het meest extreme (en onwaarschijnlijke) geval, zou het ook goed mogelijk kunnen zijn dat Valve eindelijk tot drie heeft leren tellen. Het kan alle kanten op, maar uiteindelijk zullen we gamescom goed in de gaten moeten houden. De beurs is dit jaar van 23 tot en met 27 augustus.