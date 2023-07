Microsoft gooit eens in de zoveel tijd een nieuwe lik verf tegen het besturingssysteem van de Xbox consoles aan en vandaag is het zover. De softwaregigant is begonnen met het uitrollen van de nieuwe Home experience, dus vroeg of laat zal je de update kunnen downloaden op je Xbox One en Xbox Series X|S.

De update zorgt ervoor dat het gemakkelijker wordt om nieuwe games te vinden, ontdekken, te connecten met communities en meer. Ook geeft het je een meer persoonlijke ervaring. Om een demonstratie te geven is er een video verschenen die je natuurlijk hieronder kan bekijken.

Daarbij heeft Microsoft ook een overzicht gegeven van de belangrijkste punten die van toepassing zijn op deze nieuwe user interface: