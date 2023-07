De PlayStation 5 verkoopt zeker nu er geen tekorten meer zijn als een sneltrein en Sony deelt om de zoveel tijd een update van waar de verkopen nu staan. Het succes gaat onverminderd door, want de PlayStation 5 is inmiddels meer dan 40 miljoen keer verkocht, wereldwijd.

Jim Ryan heeft dit gedeeld in een verklaring op de website van Sony, waar hij ook aangeeft dat er inmiddels meer dan 2.500 games voor de console verkrijgbaar zijn. Sony heeft recent ook een poll gehouden onder gamers om te bepalen wat de populairste games zijn.

In het kader van 40 miljoen verkopen zijn de top 40 populairste titels op een rijtje gezet, dat Sony middels een graphic doet. Niet geheel verrassend staat Astro’s Playroom hoog in de lijst, deze game krijg je immers gratis bij aanschaf van de console.

De laatste update van Sony omtrent de verkopen was in februari, toen kon Sony melden dat de PlayStation 5 op 31 december 2022 in totaal 32,1 miljoen keer verscheept was. Dit betekent dat er pakweg 8 miljoen consoles sindsdien zijn verkocht.