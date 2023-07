Sony ondersteunt al enkele jaren Chinese ontwikkelaars bij het uitgeven van hun games. Dit via het PlayStation Hero Project. Eerder vandaag kwam één van de nieuwste games, voortgekomen uit het initiatief, al voorbij: The Winds Rising. Maar dat is niet alles, ook Dhaba: Land of Watermarks valt hieronder.

Dhaba: Land of Watermarks is een actie-RPG, gemaakt door Dark Star. Deze ontwikkelaar was eerder verantwoordelijk voor SINNER: Sacrifice for Redemption, een Soulslike-game die een gemengde ontvangst genoot. De nieuwste titel van de Chinese ontwikkelaar is wederom een Soulslike, maar dan met enkele invloeden van Wo Long: Fallen Dynasty. In de game krijg je de controle over een pop die tot leven is gekomen en die de wereld probeert te redden van de ondergang.

De nieuwste game van Dark Star zal uitkomen voor de PlayStation 5. Een releasedatum is nog niet bekend. De naam van het spel is een vertaling van de originele titel, maar de game zal in het Westen een andere naam krijgen. Er is een trailer van Dhaba: Land of Watermarks beschikbaar gesteld, die je ook wat gameplay laat zien. Die kan je hieronder bekijken.