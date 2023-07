De maand augustus nadert, wat betekent dat er weer twee nieuwe titels in de pijplijn zitten voor Games with Gold. Dit zal gelijk ook het einde van een tijdperk inluiden, want zoals Microsoft recentelijk bekend heeft gemaakt, zullen de Games with Gold gaan verdwijnen en krijgen Xbox Live Gold-leden voortaan toegang tot Xbox Game Pass Core.

De laatste twee Games with Gold zijn wederom wat kleinere titels. Allereerst is daar Blue Fire, een 3D platformer met puzzelelementen erin verwerkt. De andere is Inertial Drift, een arcade racer met de focus op driften. Beide titels zullen van 1 augustus tot en met 31 augustus te downloaden zijn voor Xbox Live Gold-leden. Voor meer info check je de pagina op Xbox Wire.