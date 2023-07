De geruchten rondom een nieuw PlayStation 5 model stapelen zich steeds verder op. Zo zou er dit najaar een nieuw model moeten verschijnen en ook heeft Sony een PlayStation 5 Pro in ontwikkeling. Sony zelf heeft met nog geen woord over nieuwe modellen en de Pro gerept, maar de geruchten blijven opduiken.

Zuby_Tech – een vrij bekend Twitter-account dat vaker informatie deelt – meldt met een korte tweet wat technische details over de PlayStation 5 Slim. Zo zou deze console een 5nm APU hebben en in tegenstelling tot de huidige modellen niet beschikken over liquid metal ter koeling.

De reden hiervoor is dat deze APU minder warmte produceert, waardoor die manier van koelen niet langer noodzakelijk is. In de PlayStation 5 modellen die nu op de markt zijn zit een 7nm APU, die een stuk warmer wordt. Een ander voordeel van de 5nm APU is dat het minder energie vraagt, wat natuurlijk scheelt op de stroomrekening.

Dit model PlayStation 5 zal qua serienummer in de CFI-1300 reeks geplaatst worden.