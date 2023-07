Bandai Namco heeft afgelopen weekend een test gehouden voor Tekken 8 en dat zullen ze dit weekend herhalen. Aan de hand hiervan hebben we zicht gekregen op de personages die in de game zullen zitten, maar dat is lang niet het complete roster.

Het ziet er echter naar uit dat een gedeelte van de personages al is gelekt nog voor de officiële aankondiging. Spelers van de gesloten netwerk test hebben Cheat Engine gebruikt om in de bestanden van de game te kijken, waarin ze verwijzingen naar een reeks figuren gevonden hebben.

Op basis van de gevonden informatie zou het roster van Tekken 8 uit de volgende personages bestaan:

Paul Phoenix

Marshall Law

King

Hwoarang

Ling Xiaoyu

Jin Kazama

Bryan Fury

Lili

Lars Alexandersson

Claudio Serafino

Nina Williams

Leroy Smith

Kazuya Mishima

Jack-8

Asuka Kazama

Jun Kazama

Yoshimitsu

Shaheen

Raven (Default Type A)

Zafine (Default Type A)

Steve Fox (Default Type A)

Alisa Bosconovitch (Default Type A)

De zes dikgedrukte personages zijn degene die via de bestanden zijn opgedoken. Hoewel ze daarin terugkomen wil dat niet zeggen dat ze ook daadwerkelijk deel uit zullen maken van de game. Hiervoor moeten we een officiële bevestiging van Bandai Namco afwachten.